Zusätzliche Dateiformate in der MacOS-Vorschau

Mit einem Trick können der Vorschaufunktion in Apples MacOS weitere Möglichkeiten entlockt werden. So lassen sich beispielsweise auch Bilder als GIF abspeichern.

Die Vorschau (Preview) in MacOS bietet eine Menge Möglichkeiten: Will man sich kurz einen Eindruck von einer Datei oder einem Dokument machen, bietet die Vorschau-App von MacOS alles was man braucht: Die meisten Dateiformate werden problemlos angezeigt.