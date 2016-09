Verschlüsselte Dateien per E-Mail versenden

Wer sensible Daten verschickt, sollte immer eine Verschlüsselung benutzen. So lässt sich verhindern, dass Dritte Zugriff auf die versandten Dateien bekommen. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Wer vertrauliche Dokumente auf die Schnelle sicher per E-Mail verschicken möchte, kann auf Windows-Bordmittel zurückgreifen. Dazu werden die betreffenden Dateien markiert. Als nächstes klickt man mit der rechten Maustaste auf eines der ausgewählten Icons.

So lassen sich komprimierte Daten verschlüsseln

Danach wählt man "Senden an/ZIP-komprimierter Ordner". Nun komprimiert Windows schon einmal alle Dateien in einem ZIP-Ordner. Als nächstes klickt der Anwender mit der rechten Maustaste auf den Ordner, wählt "Eigenschaften/Erweitert" und aktiviert das Kontrollkästchen "Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen". Danach wählt man "OK" aus, um das "Erweitert"-Fenster zu schließen, und klickt im verbliebenen Fenster nacheinander auf "Übernehmen/Anwenden" und auf "OK".