Freie WLAN Hotspots in Berlin

Auf der Suche nach einen WLAN Zugang in Berlin? In vielen Cafes wird ein kostenfreier Internetzugang angeboten. In einigen müssen Sie nach einem Code fragen, andere sind völlig frei. Eine Auswahl haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

WLAN Hotspots in Bibliotheken, Restaurants, Kulturzentren, Cafés und Bars

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 15:52 Uhr