Multimedia im Auto: Smartphone günstiger als Festeinbau

Jukebox, Navi, Freisprecheinrichtung: Smartphones ersetzen immer häufiger die fest eingebauten Geräte der Hersteller. Aus gutem Grund. Sie sind nicht nur günstiger, sondern auch flexibler.

Telefonieren per Freisprecheinrichtung, SMS diktieren, Musik-Streaming oder eine Navi-Route anzeigen lassen: Dafür bieten sich nicht nur fest eingebaute Geräte der Autohersteller an. Oftmals viel günstiger und flexibler: die Einbindung des eigenen Smartphones und dessen Funktionen ins Auto. Darauf weist die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift «test» (Ausgabe 9/2016) hin.