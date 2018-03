Kia Picanto bekommt neue Top-Motorisierung

Sportlich oder crossover? Den Kia Picanto gibt es künftig nicht nur als GT-Modell, sondern auch als X-Line-Variante. Für beide Ausführungen ist ein neuer Dreizylinder-Turbomotor mit 100 PS erhältlich.

Wer mindestens 15 790 Euro anlegt, bekommt den Fünftürer von 3,60 Metern Länge mit einem neuen Dreizylinder-Turbomotor. Der Benziner schöpft aus einem Liter Hubraum 74 kW/100 PS und geht mit bis zu 172 Nm zu Werke. Damit beschleunigt er in 10,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht maximal 180 km/h, so Kia weiter. Den Verbrauch geben die Koreaner dabei mit 4,5 Litern (104 g/km CO2) an.