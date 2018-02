Starker Sauger: Porsche 911 GT3 RS debütiert in Genf

Standesgemäß bringt Porsche einen Elfer mit motorsportlichem Auftritt auf den Genfer Autosalon. Dort feiert der überarbeitete GT3 RS Messepremiere. Der 520 PS starke Renner wird 312 km/h schnell.

Der 911 GT3 RS ist zu Preisen ab 195 137 Euro bestellbar und rollt ab Mitte April zu den Kunden, teilte der Hersteller mit. Große Lufteinlässe an der Front und ein fester Heckflügel fallen an der Karosserie sofort ins Auge.

Die Kraftübertragung übernimmt ein neu abgestimmtes Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen. So gerüstet, sprintet der Sportler bestenfalls binnen 3,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und macht eine Spitze von maximal 312 km/h möglich. Für den Normverbrauch nennt Porsche 12,8 Liter (291 g/km CO2).

Ein Sportfahrwerk samt Hinterachslenkung gehört zum dynamischen Unterbau. An der Vorderachse drehen sich Räder in 20 Zoll. An der Hinterachse sorgen 325/30er Reifen auf 21-Zöllern für Traktion.