Alles rund ums Cabrio und neue Modelle für 2018

Cabrios bieten bei schönem Wetter offenen Fahrgenuss. 2018 kommen wieder neue Modelle auf den Markt. Anfänger unter den Frischluftfans machen sich vor ihrem Einstieg aber besser ein paar Dinge bewusst, damit der Genuss ohne Reue gelingt.

«Cabrios emotionalisieren Automarken. Sie sind ein Art Erbe des Ur-Rennwagens, den man offen fuhr und dabei den Elementen ausgesetzt war», sagt Paolo Tumminelli, Designprofessor an der TH Köln. Cabriofahrer nehmen ihre Umwelt stärker wahr als Autofahrer in geschlossenen Fahrzeugen. «Cabriofahren ist das urautomobile Erlebnis. Es gibt deshalb wenig Marken, die der Versuchung widerstehen können, ein offenes Auto zu bauen», sagt Tumminelli.

Allerdings hat sich die Bedeutung der Karosserievarianten geändert. «Zu Beginn der Automobilgeschichte waren offene Autos günstiger als geschlossene. Heute ist das anders. Cabrios gelten als exklusiver und sind teurer», sagt Tumminelli. Denn auch wenn Cabrios meist von Volumenmodellen abgeleitet werden, sei die Entwicklung der offenen Derivate teuer. «Bei niedrigen Stückzahlen kann sich die Entwicklung unter Umständen für die Hersteller nicht rechnen», sagt Professor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Deshalb investieren eher Premiumhersteller in teure Fahrzeuge, da sich ihr Engagement positiv auf die Marke auszahlt und sie aufwertet.