Kia Ceed geht im Sommer in die dritte Runde

Auf dem Genfer Autosalon feiert der neue Kia Ceed Premiere vor Publikum. Die dritte Generation des Kompaktautos bekommt nicht nur eine neue Form, sondern auch neue Motoren und zahlreiche Assistenzsysteme.

Frankfurt (dpa/tmn) - Der Kia Ceed geht in die dritte Runde: Die Neuauflage des Kompaktautos soll ihre Publikumspremiere auf dem Genfer Autosalon (8. bis 18. März) feiern und im Juni in den Handel kommen. Das teilte der koreanische Hersteller mit, nannte aber noch keine Preise.

Beim Generationswechsel bekommt der Ceed nicht nur eine neue Form mit einer ausdrucksstärkeren Front und einem kantigeren Heck, sondern auch ein neues Format: Der Kompakte, der in Frankfurt entwickelt und gestaltet wurde und in der Slowakei vom Band läuft, geht bei unverändertem Radstand ein paar Zentimeter in die Länge und wächst in der Breite, so dass er innen laut Kia mehr Platz bietet.