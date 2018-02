Mercedes wertet C-Klasse mit Technik aus der S-Klasse auf

Neue Assistenten, digitale Instrumente und Lenkräder mit Sensortasten: Mercedes hat der C-Klasse ein Update verpasst. Zu sehen sind die neuen Modelle auf dem Genfer Autosalon.

Während die Retuschen am Design eher marginal ausfallen, erkennt man das Update deshalb innen zum Beispiel an den neuen, jetzt auf Wunsch komplett digitalen Instrumenten hinter einer durchgehenden Glasabdeckung. Es gibt neue Lenkräder mit den Sensortasten aus der S-Klasse in den Speichen. Und genau wie in der Luxuslimousine steuern künftig die so genannten Energizing-Funktionen verschiedene Komfortsysteme im Sinne des Wohlbefindens der Passagiere, so Mercedes weiter.