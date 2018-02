Sparen nach Sparten - die billigsten Autos ihrer Klassen

Sparsamkeit ist keine Frage des Vermögens. Denn Fahrzeugkäufer mit Budgetdisziplin schauen bei der Auswahl ihres Neuwagens in allen Segmenten auf den Preis. Eine Übersicht mit den günstigsten Autos der verschiedenen Segmente.

Berlin (dpa/tmn) - Krösus wird man nicht durch Prasserei, sondern durch Sparsamkeit. Wer diese Weisheit beim Autokauf berücksichtigen will, der muss es nicht bei einem günstigen Kleinwagen belassen. Denn natürlich gibt es in jedem Segment teure und billige oder zumindest nicht ganz so teure Autos.

Das billigste Cabrio ist der Smart Fortwo. Den gibt es bei der Daimler-Tochter mit seinem mindestens 52 kW/71 PS starken Dreizylinder ab 14 365 Euro. Wer in dieser Kategorie nach einem klassischen Roadster sucht, bekommt den günstigsten Platz an der Sonne für 22 990 Euro im Mazda MX-5.

Das billigste Hybridauto in Deutschland ist der Toyota Yaris. Die Japaner verlangen für den Kleinwagen im Format von Polo & Co 18 240 Euro und liegen damit etwa auf dem Niveau konventioneller Diesel-Motorisierungen. Das gilt allerdings auch für den Verbrauch, den der Hersteller mit 3,3 Litern angibt.

Der billigste Achtzylinder kommt von Ford und steckt im Mustang. Das Musclecar gibt es mit einem fünf Liter großen V8 von soliden 310 kW/421 PS. Der Amerikaner kostet in Deutschland ab 44 000 Euro - dafür muss man bei Mercedes & Co noch mit sechs Zylindern vorliebnehmen.

Das billigste Elektroauto ist streng genommen der Renault Twizy. Der kostet zwar nur 6950 Euro plus Batteriemiete, kann aber schwerlich als ausgewachsenes Auto gezählt werden. Weil diese Definition auch beim Smart ED für 21 940 Euro schwierig ist, kommt als vollwertiger Viersitzer mit bis zu 400 Kilometern Reichweite am ehesten der Renault Zoe in Frage, für den die Franzosen 22 100 Euro plus Batteriemiete verlangen.