Autositze werden immer gesünder

Richtig sitzen - das ist vor allem im Auto eine Frage der Rückengesundheit. Immer mehr Hersteller bieten entsprechende Ergo-Sitze an. Im Zuge des automatisierten Fahrens sollen sie sogar intelligent werden.

Bremervörde (dpa/tmn) - Bei Ford in Köln arbeitet seit kurzem ein Popo-Simulant: Ein Roboter in Form eines menschlichen Rumpfes nimmt wieder und wieder auf Autositzen Platz. Insgesamt 25 000 Mal pro Sitz innerhalb von drei Wochen. So erhalten die Ingenieure wichtige Erkenntnisse, wie sich ein Autositz in zehn Jahren Alltagseinsatz abnutzen würde. Keine unwichtigen Daten, denn wie man im Auto sitzt, hat entscheidenden Einfluss auf die orthopädische Gesundheit des Fahrers.