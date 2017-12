Neue Renault Alpine startet im Frühjahr

Renaults legendärer Sportwagen Alpine kehrt im Frühjahr zurück. Allerdings ist er schon jetzt vergriffen. Fans müssen bis zur nächsten Auslieferung warten. Der Zeitpunkt steht bereits fest.

Mit 4,18 Metern etwa so lang wie ein Clio und gerade einmal 1100 Kilo schwer, wird die Alpine von einem 1,8 Liter großen Vierzylinder angetrieben. Der ist hinter den Sitzen montiert und gibt seine Kraft über ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen an die Hinterachse ab.

Zum sportlichen Antrieb gibt es ein puristisches Interieur. So fährt man in dem Zweisitzer in Schalensitzen aus Karbon, schaut auf digitale Instrumente und findet in der Mittelkonsole nicht mehr als eine kleine Schalterleiste und einen großen Touchscreen.