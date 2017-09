Volvo drängt ab Frühjahr mit dem XC40 in die Kompaktklasse

Volvo bringt mit dem XC40 bereits seinen dritten Geländewagen auf den Markt. Die Preise starten zunächst bei 46 100 Euro. Ein späterer Einsteiger soll bei 31 350 Euro beginnen - der Kompaktwagen lässt sich allerdings auch mieten oder teilen.

Göteborg (dpa/tmn) - Auch Volvo ist dem SUV verfallen und bringt deshalb jetzt bereits seinen dritten Geländewagen an den Start: Ab Anfang 2018 will der schwedische Hersteller mit dem neuen XC40 in der Kompaktklasse gegen Modelle wie den BMW X1 oder den Audi Q3 antreten.