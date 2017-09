Kia Stonic startet Ende September ab 15 790 Euro

Der 4,14 Meter lange Kia Stonic bekommt zwar keinen Allradantrieb, dafür können die Kunden aber zwischen vielen bunten Farbkombinationen wählen. Die Preise starten bei 15 790 Euro.

An der Nahtstelle zwischen Abenteuer und Alltag setzen die Koreaner auf ein frisches Design und bunte Farben, die teilweise kontrastreich kombiniert werden können und so etwa 20 Lackkombinationen ergeben. Das Format dagegen entspricht dem Klassen-Standard. So misst der Stonic 4,14 Meter, bietet Platz für fünf Insassen und hat ein Kofferraumvolumen von 352 Litern. Legt man die Rückbank um, fasst der Koreaner bis zu 1155 Liter.