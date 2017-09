IAA 2017: BMW feiert 40 Jahre 7er mit Sondermodell

BMW ist auf der IAA in Feierlaune. Denn das 7er-Modell feiert seinen 40. Geburtstag. Für dieses Jubiläum hat BMW das limitierte Sondermodell «7er Edition 40 Jahre» aufgelegt. Kunden haben bei der Ausstattung eine große Auswahl.

Wahlweise hüllt BMW die Karosserien in die Sonderlacke «Frozen Silver metallic» oder «Petrol Mica metallic». Des Weiteren sind an den Sondermodellen sowohl Schürzen an Front und Heck sowie Seitenschweller der M-Motorsportlinie verbaut. Die Räder im V-Speichendesign sind Leichtmetallfelgen in 20 Zoll.