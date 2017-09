Offene «Rakete» auf der IAA: Brabus Rocket 900 Cabrio

Es soll das schnellste viersitzige Cabrio der Welt sein: Das Brabus Rocket 900 Cabrio feiert auf der Automesse IAA seine Premiere. Es basiert auf dem Mercedes-AMG S 65.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Großen Luxus bietet das Cabrio der Mercedes-S-Klasse schon in der Serienvariante allen, die es sich leisten können. Sportler finden beim Haustuner AMG verschärfte Performance-Versionen. Hier setzt der Autobauer Brabus auf der IAA in Frankfurt am Main noch einen drauf.