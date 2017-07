Hyundai i30 jetzt auch als Kombi, Fastback und Sportmodell

Hyundai fächert sein Modellprogramm in der Kompaktklasse auf Basis des neuen i30 weiter auf. Dem neuen Fünftürer sollen ein Kombi, ein Sportmodell und fünftüriges Coupé folgen.

Während der Kombi auf Praktiker zielt, soll der neue Fastback als erstes fünftüriges Coupé in der bürgerlichen Kompaktklasse die Schöngeister ansprechen. Dafür geht der von Modellen wie dem Mercedes CLA oder dem Audi A5 Sportback inspirierte Fünfsitzer optisch durch einen neuen Kühlergrill etwas in die Breite, duckt sich ein wenig flacher auf die Straße und wird gute zehn Zentimeter länger.

Dritte und emotionalste Neuheit in der i30-Familie wird dem Hersteller zufolge der i30N, mit dem sich Hyundai von der sportlichen Seite zeigen möchte. Als Konkurrent für Fahrzeuge wie den VW Golf GTI oder den Ford Fiesta ST bekommt er neben einer rennstreckentauglichen Abstimmung und einer entsprechend modifizierten Karosserie einen 2,0 Liter großen Benziner, der in zwei Leistungsstufen mit 184 kW/250 PS oder 202 kW/275 PS angeboten wird. Die Aggregate schaffen den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,2 beziehungsweise 6,4 Sekunden, werden aber elektronisch auf 250 km/h Spitze limitiert, so Hyundai.