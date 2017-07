Neue Luxuslimousine: Audi bringt A8 im Spätherbst

Ab Spätherbst bringt Audi den A8 in vierter Generation auf den Markt. Was kann die neue Luxuslimousine, die künftig mindestens 90 600 Euro kosten wird?

Ingolstadt (dpa/tmn) - Audi bringt gegen Mercedes S-Klasse und BMW 7er im Spätherbst einen neuen A8 in Stellung. Die vierte Generation der Luxuslimousine will vor allem beim Design und der Bedienung einen Neuanfang wagen sowie die Konkurrenz mit zahlreichen Assistenzsystemen überflügeln.

Kunden müssen für den neuen A8 tief in die Tasche greifen: Die auf 5,17 Meter gestreckte Standardversion kostet künftig mindestens 90 600 Euro, der 13 Zentimeter längere A8L steht ab 94 100 Euro in der Liste, teilte der Hersteller mit.

Von außen ist die Neuauflage vor allem an einem noch breiteren Singleframe-Kühlergrill und dem durchgehenden Leuchtenband am Heck zu erkennen. Innen macht vor allem das Cockpit den Unterschied. Denn rund um die digitalen Anzeigen hat Audi das Armaturenbrett komplett neu sortiert und sehr weit zurückgenommen.

Der A8 bietet eine Reihe neuer Schutzfunktionen. So legt sich erstmals ein Airbag zwischen die Passagiere. Um die Crashstruktur zu verbessern, hebt sich das Auto vor einem Unfall in Millisekunden um bis zu acht Zentimeter an, so Fromm weiter. Eher der Unterhaltung und der Entspannung dienen Neuheiten wie Leseleuchten mit Matrixfunktion, bei denen man den Lichtkegel per Fernbedienung individuell einstellen kann, oder die Fußmassage für die Hinterbänkler.