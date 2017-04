Modellpflege: BMW 4er erscheint in neuem Licht

BMW betreibt Modellpflege bei der 4er-Reihe und hat ein paar Details überarbeitet. Mit den serienmäßig eingebauten LED-Scheinwerfern erscheinen alle Varianten in neuem Licht. Doch es gibt noch mehr Neues.

München (dpa/tmn) - Der BMW 4er erscheint künftig in einem neuen Licht. Denn wenn BMW in diesen Tagen die aktualisierten Ausgaben von Coupé, Gran Coupé und Cabrio in den Handel bringt, erkennt man die Modellpflege vor allem an den LED-Scheinwerfern, die jetzt für alle Varianten serienmäßig an Bord sind.