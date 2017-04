Porsche 911 GT3 kommt noch einmal ohne Turbo

Mit dem 911 GT3 bringt Porsche noch einmal eine Version ohne Turbomotor in den Handel. Außerdem haben die Schwaben das Fahrwerk überarbeitet und das gute Stück um 2,5 Zentimeter tiefergelegt.

Die aktuell sportlichste und am nächsten an die Rennstrecke gerückte Fassung des 911 kommt im Mai in den Handel und wird mindestens 152 416 Euro kosten, teilt der Hersteller mit.