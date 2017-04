BMW M4 kommt auch als Sportmodell CS

Mehr Leistung, weniger Gewicht: So kommt der neue BMW M4 CS daher. Das Modell feiert gerade seine Weltpremiere auf der Motorshow in Shanghai.

Shanghai (dpa/tmn) - BMW schließt in seinem Angebot die Lücke zwischen dem Modell M4 mit Competition Paket und dem vor allem auf die Rundstrecke ausgelegten Modell M4 GTS. Dafür hat die M GmbH des Herstellers den M4 CS entwickelt.

Der BMW M4 CS feiert gerade seine Weltpremiere auf der Motorshow in Shanghai (Publikumstage: 20. bis 27. April). Im Sommer soll das Modell in den Handel kommen. Nur in kleiner Stückzahl produziert und lediglich bis zum Jahr 2019 im Programm, kostet er mindestens 116 900 Euro, teilte das Unternehmen mit.