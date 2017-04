VW bereitet Generationswechsel für den Polo vor

Eine Ausstattung wie in der Kompaktklasse: Die sechste Auflage des VW Polo ist mit fast allen Infotainment- und Assistenzsystemen wie im Golf ausgestattet. Zudem bietet der neue Kleinwagen mehr Platz bei weniger Gewicht.

Der Konkurrent von Ford Fiesta und Opel Corsa wechselt auf die Architektur des sogenannten modularen Querbaukastens von VW und bietet deshalb mehr Platz bei weniger Gewicht und vor allem viel neue Technik. Das sagte Baureihenchef Klaus-Gerhard Wolpert am Rande von Testfahrten in Südafrika.

Für den Polo werde es mit Ausnahme der digitalen Instrumente fast alle Infotainment- und Assistenzsysteme geben, die auch in der Kompaktklasse erhältlich sind, so Wolpert weiter. Im Polo sollen sie allerdings in einer etwas lebendigeren und farbenfroheren Atmosphäre dargeboten werden - zumindest, wenn man die optionalen Color-Konsolen bestellt, die sich die Entwickler beim Up abgeschaut haben.