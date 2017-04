Citroen stellt Geländewagen C5 Aircross vor

Neue Konkurrenz für den VW Tiguan: Auf der Motorshow in Shanghai hat Citroen jetzt den C5 Aircross präsentiert. Dank neuartigem Fahrwerk ist das SUV besonders komfortabel. Zudem ist es mit vielen Assistenzsystemen ausgestattet.

Eine Schlüsselrolle spielt beim SUV-Start der jetzt auf der Motorshow in Shanghai (Publikumstage 20. bis 27. April) enthüllte C5 Aircross, der in der zweiten Jahreshälfte 2017 zunächst in China an den Start geht.