Mercedes S-Klasse wird sparsamer, schlauer und komfortabler

Weniger Pedaleinsatz und mehr intelligente Assistenten sollen die überarbeitete Mercedes S-Klasse noch komfortabler machen. Zunächst werden allerdings nur die Limousinen mit frischer Elektronik und neuen Motoren versorgt - Cabrio und Coupé folgen erst später.

Zum ersten Mal zu sehen ist das - optisch nur dezent überarbeitete - Flaggschiff auf der Motorshow in Shanghai in China (Publikumstage: 20. bis 27. April). In den Handel kommt der Wagen im Juli, teilte Mercedes zur Messepremiere mit. Preise wurden noch nicht genannt.

Zu erkennen ist die überarbeitete Version vor allem an drei sogenannten Lichtfackeln in den neu gestalteten Scheinwerfern. Unter der Haube gibt es eine neue Generation von Benzin- und Dieselmotoren. Sie sollen bis zu zehn Prozent sparsamer sein und leisten teils deutlich mehr als ihre Vorgänger.

Auch bei der Elektronik rüstet Mercedes auf. So orientiert sich der Abstandsregeltempomat nicht nur am vorausfahrenden Verkehr, sondern den Wagen bremst auch vor scharfen Kurven, Kreuzungen oder Kreisverkehren herunter. Wer dieses System nutzt, braucht die Pedale nach Angaben der Entwickler kaum mehr. Auch das Überholen auf der Autobahn soll mit der neuen Technik einfacher werden. So muss der Fahrer bei der S-Klasse nur noch kurz den Blinker antippen - dann merkt der Wagen sich den Wunsch zum Spurwechsel so lange, bis die Fahrbahn wirklich frei ist, um dann automatisch zu wechseln.