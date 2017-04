Stauschau in Echtzeit: Alternativen zum Radio-Verkehrsfunk

Die Mehrzahl der Autofahrer informiert sich im Radio über die aktuelle Verkehrslage. Doch so praktisch und einfach dieser Weg ist: Er kann auch in den nächsten Stau führen. Unterstützen lassen können sich Fahrer von neuen, ergänzenden Systemen.

Auch Markus Bachleitner vom ADAC zeigt die Grenzen auf: «Das TMC-System hat deutliche Schwächen, auch weil die Bandbreite nicht so groß ist.» Es könnten schlicht nicht so viele Daten übertragen werden, wie mitunter notwendig ist. Wer sich bei seiner Routenplanung via Navi daher nur auf diese Quelle verlässt, könne unter Umständen gleich von einem Stau in den nächsten geraten.