Verbrennungsmotoren im Vergleich

Die Zahl der Zylinder beeinflusst maßgeblich Klang und Lauf eines Verbrennungsmotors. Aber auch der Verbrauch hängt davon ab - was manche Konzepte in Zeiten immer strengerer Abgas-Grenzwerte ganz infrage stellt. Wie unterscheiden sich die einzelnen Baukonzepte?

Der Dreizylinder: Vor allem in Kleinwagen feiert der Dreizylinder ein Comeback. Auch er ist unruhig im Lauf - Ausgleichswellen bekämpfen die Unwucht. Die entsteht durch den Zeitabstand bei der Zündabfolge und der ungeraden Zylinderzahl. Den Klang des Dreizylinders beschreibt Thiemel als «nähmaschinenartig-sägend». Nachdem Opel und VW ihn bereits Ende der 90er Jahre wiederentdeckten, findet er sich sogar in der Mittelklasse, etwa im BMW 3er. «Er klingt schön, bietet Fahrspaß und ist gleichzeitig sehr sparsam», sagt Markus Duesmann, Leiter der BMW-Entwicklungsabteilung für Antriebe.

Der Vierzylinder:Je mehr Zylinder ein Motor hat, desto laufruhiger ist er. Bei der Auf- und Abwärtsbewegung der Kolben entstehen Motorschwingungen, wenn die Kolben unten oder oben im Zylinderraum ihre Richtung umkehren. «Aufgrund der geraden Zylinderzahl und der Zündfolge heben sich die Schwingungen beim Vierzylinder gutteils auf», sagt Thiemel. Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist er der weltweit in Pkw am meisten eingesetzte Motor. Volvo setzt sogar bei den großen Modellen XC90 und S90/V90 zugunsten des Vierzylinders keine Sechszylinder mehr ein. Und im Porsche Boxster und Cayman ersetzen aufgeladene Vierzylinder-Boxer die Sechszylinder-Boxer. Als Boxer war der Vierzylinder im VW Käfer der meistverkaufte Motor.

Der Fünfzylinder: «Aufgrund der Asymmetrie und seiner speziellen Zündfolge erzeugt er einen turbinenartigen Sound», sagt Thiemel. Als «kernig» wird vor allem der Klang der Zündfolge 1-2-4-5-3 beschrieben. Zudem hat er oft mehr an PS und Drehmoment zu bieten - bei kompakter Bauform. Wohl bekanntestes Auto damit ist der Audi Ur-Quattro, der Rallye-Erfolge einfuhr. Doch das Downsizing trifft auch den Fünfzylinder. Aktuell bietet noch Volvo den D4-Diesel als Fünfzylinder an, Audi setzt im RS Q3 auf das Konzept oder Ford im Pick-up Ranger.

Der Sechszylinder: Sind die Zylinder in einer Reihe angeordnet, ist der Sechsender fast frei von Schwingungen und Vibrationen. «Damit klingt er seidiger», sagt Thiemel. BMW zum Beispiel hält etwa im 3er noch am Reihensechser fest. «Für uns ist der Sechszylinder ein Motor mit langer Tradition, mit ihm eigenen tollen Sound und einer schönen Mischung aus Drehfreude und Laufkultur», sagt BMW-Entwickler Duesmann. Am häufigsten ist der Sechsender als V-Motor zu finden. Er ist kürzer und findet auch in Kompaktwagen Platz. Ein populäres Beispiel fährt im Porsche 911 als Boxer. In V-Form findet er sich etwa beim Audi A4 oder in der Mercedes E-Klasse.