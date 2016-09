BMW bereitet Generationswechsel für den 5er vor

BMW bereitet den neuen 5er für sein Debüt im Januar 2017 auf der Motorshow in Detroit vor. Bei Testfahrten gab der Münchner Hersteller nun Details zum neuen Modell bekannt. Was soll der neue 5er können?

München (dpa/tmn) - BMW legt letzte Hand an den Nachfolger des 5er. Bei Testfahrten mit der intern als G30 bezeichneten Baureihe bestätigte der Münchner Hersteller jetzt den Generationswechsel zum Jahresende.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt werde das Modell der oberen Mittelklasse im Januar auf der Motorshow in Detroit haben, in den Handel soll es kurz darauf kommen, so ein BMW-Sprecher.