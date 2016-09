Überarbeiteter Mazda6: Leisere Motoren und Fahrwerksupdate

Leiser, vornehmer und geschmeidiger - so präsentiert sich der neue Mazda6. Zu den Verbesserungen zählen auch ein ergonomischeres Lenkrad und eine Verkehrszeichenerkennung.

Barcelona (dpa/tmn) - Wenn der Mazda6 Mitte September in überarbeiteter Fassung in den Handel kommt, soll man das Update vor allem an leiseren Dieselmotoren und einem deutlich beruhigten Fahrwerk erkennen.