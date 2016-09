Ein Koreaner in Paris: Renovierter Hyundai i10 ab Herbst

Der i10 von Hyundai soll Ende des Jahres in überarbeiteter Version in den Handel kommen. Unter anderem mehr Sicherheit verspricht der Hersteller. Ein Überblick über die neuen Ausstattungsmerkmale.

Offenbach (dpa/tmn) - Sicherheit aus höheren Klassen will Hyundai unter anderem im überarbeiteten i10 bieten. Der in der Türkei gebaute Kleinwagen soll Ende des Jahres in den Handel kommen. Das teilte der südkoreanische Hersteller mit.