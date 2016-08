Raumfahrtprogramm: Toyota Proace startet im September

Für alle, die etwas mehr Platz benötigen, bietet Toyota ab Mitte September die neue Generation des Kleintransporters Proace nicht nur als Arbeitstier an, sondern auch als Großraumlimousine.

Köln (dpa/tmn) - Toyota entdeckt die Raumfahrt und bietet Kunden mit erhöhtem Platzbedarf jetzt einen neuen Proace. Die jüngste Generation des Kleintransporters entsteht in Kooperation mit Peugeot und Citroën und kommt am 17. September in den Handel, teilte der japanische Hersteller mit.