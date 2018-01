Kfz-Versicherung: Tarife frühzeitig vergleichen

Autofahrer müssen ihre Kfz-Versicherung in der Regel bis zum 30. November eines Jahres kündigen. Vor dem Wechsel sollten sie rechtzeitig Tarife vergleichen.

Wer früh mit dem Vergleichen von Versicherungen für sein Auto beginne, dem bliebe genügend Zeit, günstige Alternativen zu finden, so die Verbraucherzentrale Sachsen. Vielfach bieten die Versicherer in dieser Saison Leistungserweiterungen an. Nach den Erfahrungen der vergangenen Winter könne zum Beispiel ein zusätzlicher Schutz vor Dachlawinen sinnvoll sein.