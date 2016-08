BMW Alpina B7 und 740e im Test: Extreme mit Gemeinsamkeiten

Zwei neue Varianten des 7er BMW spreizen das Spektrum der Luxuslimousine. Aber egal ob bärenstarker Alpina B7 oder sparsamer Plug-In-Hybrid im BMW 740e - man genießt immer den maximalen Komfort.

Kein Jahr nach dem Start der neuen Generation bedient der 7er BMW jetzt auch die Extreme. Nahezu zeitgleich gehen in diesem Sommer zwei Spielarten des Luxusliners an den Start, die unterschiedlicher kaum sein könnten und trotzdem viel gemeinsam haben.

Der 740e hat einen Plug-In-Hybrid und kommt auf einen Normverbrauch von bis zu 2,0 Liter. dpa BMW 740e für Umweltbewusste, Alpina B7 für Eilige Aus München kommt für die umweltbewussten Besserverdiener zu Preisen ab 90.900 Euro der 740e, bei dem ein Plug-In-Hybrid den Normverbrauch auf bis zu 2,0 Liter (CO2-Ausstoß 45 g/km) drückt. Und beim BMW-Veredler Alpina in Buchlose legen sie letzte Hand an den B7, der mit 330 km/h das Zeug zum schnellsten 7er aller Zeiten hat.

BMW 7er: In den Grenzen des guten Geschmacks Optisch sind beide Autos vergleichsweise dezent. Der B7 beschränkt sich auf ein paar zurückhaltende Anbauteile für die Aerodynamik, das typische Alpina-Blau und die haarfeinen Zierlinien. So bleibt der mit Allrad angebotene B7 in den Grenzen des guten Geschmacks. Und weil BMW mit i3 und i8 schon zwei extrovertierte Stromer hat, muss sich auch der 740e nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ein blauer Schimmer in Scheinwerfern und Kühler müssen deshalb fürs grüne Image reichen.

Der Motor leistet 83 kW/113 PS. dpa BMW 740e: Elektrischer Gleitflug für pure Entspannung Das Fahrerlebnis in beiden Autos ist dafür um so intensiver. Beim Plug-In ist es vor allem der elektrische Gleitflug, der in Erinnerung bleibt. Gespeist aus einem 9,2 kWh großen Akku, bewegt der 83 kW/113 PS starke E-Motor im Getriebe die Luxuslimousine im Stadtverkehr und weit jenseits des Ortsschildes bei einem halbwegs sanften Gasfuß ganz alleine. Flüsterleise und entspannt surrt der lange Lulatsch über die Straße, schafft in diesem Modus bis zu 140 km/h und bestenfalls 48, Kilometer, bevor sich ein in Watte gepackter Vierzylinder mit 190 kW/250 PS zu Wort meldet.

Alpina B7: Im Tiefflug über die linke Spur Bei Alpina haben sie für solche Werte freilich nur ein Lächeln übrig. Dort nehmen sie den 4,4 Liter großen V8 aus dem 750i zur Basis und steigen die Leistung mal eben zum 30 Prozent. Gleichzeitig klettert das maximale Drehmoment auf 800 Nm und garantiert einen Schub, bei dem einem die Spucke weg bleibt: Immerhin schnellt der B7 in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und wenn man mit 330 km/h über die linke Spur fliegt, dann wird es plötzlich ziemlich einsam auf der Autobahn - kaum einer kommt da noch mit.

Mit 330 km/h macht der B7 Alpina Rennwagen Konkurrenz. dpa Gelassen auf der Autobahn, giftig auf der Landstraße Fast noch eindrucksvoller als die Geschwindigkeit selbst ist die Gelassenheit, mit der die Limousine dieses Tempo hält. Spurstabil und fast mit der Fahrbahn verwachsen, jagt der B7 so stoisch dem Horizont entgegen wie ein ICE auf der Schnellbahntrasse. Aber selbst wenn der 7er den Auslauf auf der Autobahn genießt, scheut er auch keine engen Landstraßen - egal ob mit Alpina-Power oder Plug-In-Technik.

Hinterachslenkung sorgt für stabile Spurwechsel Denn zu dem faszinierenden Technik-Paket des BMW-Flaggschiffs zählt neben einem Heer von Assistenzsystemen und dem Hightech-Infotainment mit Gestensteuerung und Displayschlüssel auch eine Hinterachslenkung. Sie sorgt bei hohem Tempo durch gezieltes Mitlenken für extrem stabile Spurwechsel.

Das typische Alpina-Blau wird beim B7 natürlich mitangeboten. dpa B7 und 740e: Wilder im Reich des anderen So weit die beiden Autos in ihre jeweilige Ecke gerückt sind, beherrschen sie beide ein breites Spektrum um können dem jeweils anderen nacheifern: Den Ballermann aus Buchloe kann man deshalb auch halbwegs sparsam fahren, so dass die 10,4 Liter und die 242 g/km vom Prüfstand gar nicht so unrealistisch erscheinen. Und der 740e mutiert beim Kickdown zum Sportler.

Fazit: Zwei faszinierende Seiten einer Medaille Der eine sparsamer als ein Toyota Prius, der andere schneller als ein Porsche 911 - natürlich kann man den 740e und den B7 nicht direkt vergleichen. Doch zusammen erweitern sie das Spektrum des wegen seiner ganzen Hightech-Ausstattung ohnehin schon imponierenden BMW 7ers um zwei faszinierende Facetten und sorgen dafür, dass die Medaille auf beiden Seiten glänzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 13:15 Uhr

Quelle: dpa