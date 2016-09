Porsche Panamera: Schön, schnell und schlau

Mit der zweiten Generation des Panamera beweist Porsche, dass Luxuslimousinen sportlich und Sportwagen luxuriös sein können. Und verdammt schlau.

Luxuriöse Limousinen aus Stuttgart müssen nicht zwingend einen Stern tragen. Das zumindest ist die Botschaft, mit der sich Porsche seit 2009 mit dem Panamera um einen Platz in der Oberklasse bemüht. Im November 2016 geht zu Preisen ab zunächst 113.027 Euro die zweite Generation an den Start und will Mercedes S-Klasse, Audi A8 und BMW 7er das Leben noch ein bisschen schwerer machen.

Das Porsche Advanced Cockpit ist überzeugend. dpa Porsche Panamera: Elektronik statt Emotionen Dabei setzen die Schwaben nicht nur auf ihre typische Sportlichkeit, sondern vor allem wollen sie mit neuer Elektronik punkten. Das Highlight ist deshalb das Porsche Advanced Cockpit, das weitgehend virtuelle Instrumente, einen schier endlos breiten Touchscreen und eine Mittelkonsole mit feinfühligen Sensorfeldern kombiniert. Diesseits von Tesla bietet kein anderer Hersteller so ein faszinierendes Bediensystem. Und weil Porsche das Cockpit in klein auch zwischen den Fondsitzen einbaut, haben sogar die Hinterbänkler etwas von der digitalen Revolution.

Panamera Turbo: Typischer Porsche trotz Elektronik So viel Elektronik ist neu für Porsche-Fahrer. Zumal der Bordrechner auch viele neue Assistenzfunktionen bietet und mit Hilfe der Navigation sogar drei Kilometer vorausschaut und entsprechende Fahr- und Sparhinweise gibt. Doch wenn der Motor läuft und man in den Sportmodus wechselt, dann fühlt sich der Panamera wieder vertraut an.

Die Sessel sind eher eng und tief geschnitten. dpa Tiefe Sessel, ordentlich Grip Man sitzt in enger geschnittenen Sesseln tiefer auf der Straße als in anderen Luxuslimousinen. Zudem hat man das Auto buchstäblich besser im Griff und erlebt einen ambitionierteren Auftritt. Denn dank Allradantrieb und sportlicher Abstimmung fühlt sich der Panamera mit einem schweren Gasfuß plötzlich gar nicht mehr nach fünf Metern und zwei Tonnen an.

Porsche Panamera Turbo: Die Motoren Der neue V8-Turbo ist mit vier Litern Hubraum, 404 kW/550 PS und bis zu 770 Nm der stärkste Motor in der Startaufstellung, sprintet im besten Fall in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht bis zu 306 km/h. Daneben gibt es einen ebenfalls neuen und mit Turbos beatmeten V6-Benziner mit 324 kW/440 PS und einen V8-Turbo-Diesel mit 310 kW/422 PS. Er ist mit 285 km/h Spitze der schnellste Serien-Selbstzünder und mit einem Normverbrauch von 6,7 Litern (CO2-Ausstoß 176 g/km) fürs Erste zugleich der sparsamste Panamera. Damit liegt er 2,6 Liter unter dem Turbo.

Die Linien beim Panamera sind scharf geschnitten. dpa Der Buckelwal ist abgetaucht Während der Panamera mit vielen Bits und Bytes und einem kräftigen Bizeps durchaus überzeugen kann, tun sich die Schwaben in der Beauty-Wertung noch immer schwer: Der Walfischbuckel ist bei der zweiten Generation verschwunden, das Dach ist flacher, der Radstand länger, die Proportionen sind knackiger und die Linien sind schärfer und insgesamt rückt das Auto näher an den 911 heran.

Panamera: Der Praktiker in der Oberklasse Egal ob schön oder schräg - der Panamera ist für eine Luxuslimousine auf jeden Fall ungewöhnlich praktisch. Zwar bietet er im Fond nur zwei Sitze, die dank des größeren Radstands etwas bequemer sind als früher. Doch weil die Heckklappe bis ins Dach reicht und man die Rückbank umlegen kann, lässt sich der Kofferraum von 495 auf bis zu 1304 Liter erweitern.

Porsche will beim Panamera mit der typischen Sportlichkeit und neuer Elektronik punkten. Billig ist das nicht. dpa Porsche Panamera für 100.000 Euro plus x Auch in der zweiten Generation mögen manche Fans mit der Idee einer Limousine aus Zuffenhausen noch fremdeln. Doch spätestens beim Blick auf die Preistabelle entpuppt sich der Panamera als typischer Porsche und zugleich als Luxuslimousine üblicher Machart. Denn selbst wenn weitere Varianten den Grundpreis mittelfristig noch unter 100.000 Euro drücken werden, lässt sich Porsche Leistung und Luxus teuer bezahlen. Die Liste der Serienausstattung ist eher kurz und die der Extras ziemlich lang. Man zahlt schnell 30 bis 50 Prozent mehr als gedacht.

Fazit: Den Spagat weiter gespreizt Er sieht mehr nach Elfer aus und fühlt sich mehr nach Porsche an. Und trotzdem ist der neue Panamera luxuriöser als zuvor und übernimmt jetzt sogar auf der Datenautobahn die Führung. Damit haben die Schwaben den Spagat weiter gespreizt, sich ihrer Stammkundschaft wieder genähert und sich zugleich zur Konkurrenz geöffnet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 10:52 Uhr

Quelle: dpa