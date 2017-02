Autofahren bei Nebel: 5 Tipps

Autofahren bei Nebel ist anstrengender und gefährlicher als bei klarer Sicht. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, sollten Autofahrer die Technik prüfen - und ihr Fahrverhalten.

Nebelschlussleuchte, automatische Beleuchtungssysteme oder Fernlicht- das Wichtigste ist, dass alles funktioniert. Dabei sollten sich Autofahrer nicht blind auf die automatischen Beleuchtungssysteme verlassen. In einigen Fällen können die Sensoren die Helligkeit bei Nebel nicht richtig messen. Schüle rät: «Wer sichergehen will, stellt das automatische System einfach aus und bedient das Licht manuell.»

Ein kleiner Knopf am Lenkrad - aber die meisten Fahrer wissen nicht, wie er richtig zu bedienen ist. «Wenn man weniger als 50 Meter gucken kann, muss man die Leuchte einschalten», erklärt der Experte. Dabei kann sich der Fahrer an den Leitpfosten am Straßenrand orientieren. Zwischen zwei Pfosten liegen genau 50 Meter Abstand. «Fährt man aus der Nebelwand raus, muss die Leuchte direkt ausgemacht werden.»

3. Bei Nebel genügend Abstand halten

Als Faustregel gilt: Geschwindigkeit und Sichtweite müssen aufeinander abgestimmt sein, ein Meter Sichtweite entspricht einem Stundenkilometer beim Tempo. «Wenn ich also ungefähr 70 Meter weit gucken kann, sollte ich maximal 70 Stundenkilometer fahren, sagt Schüle.» Gerade in Nebelfeldern sollte der Fahrer großzügig Abstand halten. «Hier kann man sich wieder an den Leitpfosten am Straßenrand orientieren.»