Das Meer, als Sehnsuchtsort – das Meer, als Todesfalle. Hochaktuelle Ambivalenz in zeitlosem Gold verewigt. Der neue Bildzyklus von Barbara Duisberg in der Kirche „Zum guten Hirten“ in Berlin-Friedenau ist ein abstrakter Versuch, Unvorstellbares vorstellbar zu machen. Die Künstlerin hat mit BerlinOnline über das Thema Flucht, die Farbe Gold und Künstlersorgen in der Hauptstadt gesprochen. mehr