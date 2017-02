Urteil: Rettungsdienst kann freie Straßen verlangen

Rettungsdienste können nach einem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts Halteverbote oder die Einrichtung von Einbahnstraßen verlangen, damit Notfallautos ohne Wartezeit durchkommen. Damit bekam eine Hilfsorganisation Recht, die in Friedenau eine Wache mit Notfallrettungswagen und Intensivtransportwagen unterhält, wie das Gericht am Montag mitteilte (Urteil vom 6.2.2017; VG 11 K 339.16).

Das zeitnahe Eintreffen der Helfer am Einsatzort sei entscheidend, hieß es. Sie müssten bei Herz-Kreislauf-Kollaps oder Schlaganfall in wenigen Minuten beim Patienten sein, um weitere körperliche Schäden oder gar den Tod zu verhindern. In Berlin muss ein Rettungswagen in acht Minuten ab Alarmierung bei dem Hilfsbedürftigen sein. Daher sei auch eine Verzögerung von nur einer Minute nicht unerheblich.