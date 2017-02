Immer mehr Leute auf der Straße in Berlin: Mehr Schlafplätze für Obdachlose im Winter

Für Obdachlose in Berlin gibt es im Winter 100 weitere Übernachtungsplätze im Warmen.

Die neuen Schlafmöglichkeiten sind in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof eingerichtet, räumlich getrennt von den Flüchtlingsunterkünften, teilte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch mit. Damit gebe es nun 920 Schlafplätze in Berlins Notübernachtungen.