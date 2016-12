Vorfall in Tempelhof: Junger Mann am S-Bahnhof beleidigt und verprügelt

Ein Mann hat am S-Bahnhof Berlin-Tempelhof einen 19-Jährigen homophob beleidigt, geschlagen und verletzt.

Zunächst hatte der Unbekannte den jungen Mann aus ungeklärter Ursache am Montag verbal attackiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als dieser flüchten wollte, folgte ihm der mutmaßliche Täter, schlug ihm ins Gesicht und brachte ihn zu Fall. Auf den am Boden liegenden 19-Jährigen trat er dann mehrfach ein, bevor er flüchtete. Die Kopfverletzungen des Opfers mussten im Krankenhaus behandelt werden.