Wandelwoche 2016: Nicht nur in der Welt, sondern auch in unseren Köpfen muss sich etwas ändern

Unter dem Motto "Her mit dem guten Leben!" findet vom 8. bis zum 18. September 2016 die zweite Wandelwoche Berlin-Brandenburg statt. Mehr als 40 Initiativen aus der Region stellen ihre Ideen und Geschichten des Gelingens für ein Leben, Wohnen und Arbeiten jenseits von Wachstumsdogma und Ausbeutung von Mensch und Natur vor.

Auftaktveranstaltung auf dem Tempelhofer Feld

Am Donnerstag den 08. September von 16-20 Uhr beginnt die Wandelwoche in den Gemeinschaftsgärten Allmende-Kontor e.V. auf dem Tempelhofer Feld mit Musik, Essen und Getränken gegen Spende, kleineren Workshops, der Vorstellung des WandelMobil und Bühnenprogramm.



In knackigen Redebeiträgen werden Touren und Themen der Wandelwoche vorgestellt. Mit einer Begrüßung von Elisabeth Meyer-Renschhausen (Gemeinschaftsgärten Allmende-Kontor e.V., Autorin und Journalistin), moderiert von Silke Helfrich (Autorin, Journalistin und Expertin für Commons).