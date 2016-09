Zwei 15-Jährige haben in Berlin-Lichtenrade Wahlplakate von CDU, NPD und SPD angezündet.

Dabei beschädigten die Flammen am Sonntagabend auch einen Lichtmast am Lichtenrader Damm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Jugendlichen wurden festgenommen und nach Feststellung ihrer Personalien ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen hat wie in solchen Fällen üblich der Staatsschutz übernommen.