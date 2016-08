Festival der Riesendrachen: Drachen, die kein Feuer spucken

Am 10. September 2016 findet ab 11 Uhr zum fünften Mal das Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld statt. Drachenflieger aus ganz Europa kommen zusammen und zeigen ihre bis zu 20 Meter hohen und rund 50 Meter langen Drachen. Die Schirmherrschaft hat erneut der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, übernommen.

Das Stadt und Land-Festival der Riesendrachen ist inzwischen eine feste Größe im Berliner Eventkalender, im letzten Jahr wurden knapp 75.000 Besucher gezählt. Auch in diesem Jahr kommen Drachenfans wieder voll auf ihre Kosten. Das Tempelhofer Feld ist am 10. September 2016 zwischen 11 und 20 Uhr fest in der Hand von Drachenfliegern aus ganz Europa. Einer der Höhepunkte ist in diesem Jahr der „Mega Ray“, der zweitgrößte Drachen der Welt. Er verfügt über 1.800m² Gesamtfläche und ist fast 200 Kilogramm schwer.