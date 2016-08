dpa

Wohnungsbrand in Marienfelde: Zwei Menschen verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Marienfelde sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Mieter der Ein-Zimmer-Wohnung in der Tennstedter Straße erlitt am Dienstagabend erhebliche Verbrennungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann kam mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades ins Krankenhaus. Eine 59 Jahre alte Mieterin des Hauses erlitt Rauchvergiftungen.



Die Wohnung wurde erheblich beschädigt. Ein übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte die Feuerwehr verhindern. Als Ursache vermutet die Polizei fahrlässige Brandstiftung durch den Mieter. Wie das Feuer genau entstanden ist, wird aber noch genauer untersucht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 11:03 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen