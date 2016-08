Eine 80 Jahre alte Frau ist in Berlin-Mariendorf von einem Auto erfasst und getötet worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte die Seniorin und zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie noch am Unfallort starb. Zu dem Zusammenstoß war es gekommen, als ein 56-Jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in die Reißeckstraße einbiegen wollte. Er wurde mit einem schweren Schock ins Krankenhaus eingeliefert.