Quidditch-Freundschaftsturnier in Berlin: 50 Spieler auf Tempelhofer Feld

«Harry Potter»-Fans wissen, worum es geht : Rund 50 zumeist junge Menschen haben sich am Samstag auf dem Tempelhofer Feld zur Fun-Sportart Quidditch getroffen.

Das Spiel ist aus den Romanen und Filmen um den Zauberschüler bekannt. In der literarischen Vorlage fliegen die Spieler beim Quidditch auf Besen - in der nachempfundenen realen Variante müssen sie dagegen die ganze Zeit eine Stange zwischen den Beinen haben.

Zu einem Freundschaftsturnier kamen nun fünf Mannschaften in der Hauptstadt zusammen. Die wenigsten Teilnehmer waren dabei älter als 30. Erst vor gut einem Monat trafen sich Spieler aus 21 Nationen zur dritten Quidditch-Weltmeisterschaft in Frankfurt.

Quidditch verbindet Elemente aus Handball, Völkerball und Rugby. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Sie versuchen den «Quaffel» - einen Volleyball - durch einen von je drei Tor-Ringen der Gegner zu werfen. Nach 17 Minuten kommt zudem der «goldene Schnatz» ins Spiel: ein Tennisball, den ein neutraler Spieler in einer Socke am Hosenbund trägt. Wer ihn fängt, bekommt besonders viele Punkte und beendet das Spiel. Im Schnitt dauert eine Partie 20 bis 25 Minuten.