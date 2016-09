Festival Lollapalooza kommt nach Berlin

Berlin (dpa) - Das US-Festival Lollapalooza kommt erstmals nach Europa.

Am 12. und 13. September 2015 findet das Musikspektakel, das bereits Ableger in Südamerika hat, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin statt, wie die Veranstalter mitteilten. Ende November sollen die ersten Bands bekannt gegeben werden.







1991 von Jane's Addiciton-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen, geht das Lollapalooza - nach einer mehrjährigen Pause - inzwischen jeden Sommer in Chicago mit mehr als 160 000 Besuchern über die Bühne. Traditionell spielen dort Top-Acts wie Eminem, Beastie Boys, Nick Cave, Red Hot Chilli Peppers oder Lady Gaga, aber auch unbekanntere Künstler. «Lollapalooza ist der Ort, an dem aus Newcomern Legenden werden und an den Legenden zurückkehren, um ihren Ruhm unter Beweis zu stellen», erklärte Festivalgründer Farrell.







Die US-Serie «Die Simpsons» widmete dem Lollapalooza sogar eine Folge namens «Homerpalooza». Das Festival-Konzept wurde seit 2010 nach Chile, Argentinien und Brasilien exportiert. Auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhofer Feld in Berlin gastierte bereits das Berlin Festival, das aber in diesem Jahr in die Arena an der Spree umzog.