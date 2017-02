Angeklagter geständig: Tochter jahrelang missbraucht

Ein 56-Jähriger hat einen jahrelangen Missbrauch seiner Tochter gestanden. Er könne die Vorwürfe grundsätzlich nicht bestreiten, habe aber vieles verdrängt, erklärte der Mann am Dienstag zu Prozessbeginn vor dem Berliner Landgericht.

Die Anklage geht von 260 Taten in der Zeit von 1998 und 2003 aus. Das Mädchen sei bei den ersten sexuellen Übergriffen acht Jahre alt gewesen. Zudem soll sich der 56-Jährige im Sommer 2015 an einem siebenjährigen Nachbarskind vergangen haben.

Die Missbrauchstaten hätten sich «üblicherweise am Wochenende» in der damaligen Wohnung des Vaters im Stadtteil Steglitz ereignet, heißt es in der Anklage. Einmal wöchentlich habe sich der Mann, der damals einen Computerladen betrieben habe, an seinem Kind vergangen. Im Falle des Mädchens aus der Nachbarschaft werden dem Angeklagten drei Taten zur Last gelegt.