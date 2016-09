Tod des Piraten-Politikers Claus-Brunner weiter ungeklärt

Er war einer der auffälligsten Piraten-Politiker. Aber auch einer der umstrittensten. Nun ist Gerwald Claus-Brunner gestorben. Vieles deutet auf eine Selbsttötung hin.

Nach dem Tod des Berliner Piratenpolitikers Gerwald Claus-Brunner waren auch am Dienstagmorgen die Umstände des Falls unklar. Die Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelte weiter, wie mitgeteilt wurde. Das ist üblich in Fällen von unnatürlichen Todesfällen. Die Piratenpartei hatte am Montag mitgeteilt, dass Brunner sich selbst getötet hätte. Man habe gewusst, dass er unheilbar krank gewesen sei. Claus-Brunner wurde am Montag tot in einer Wohnung in Berlin-Steglitz gefunden. Neben ihm lag ein weiterer Toter.