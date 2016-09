Blumenerde gegen Ölunglück: Berliner Polizei wird nach Unfall enorm kreativ

Mit unkonventionellen Mitteln hat die Bundespolizei in Berlin ernste Umweltfolgen einer Havarie mit einem Lastwagen verhindert.

Eine Streife habe am S-Bahnhof Lichterfelde-Ost beobachtet, wie der Tank eines Lkw mit einem lauten Knall aufriss, berichtete die Behörde am Donnerstag. Um zu vermeiden, dass austretender Dieselkraftstoff in die Kanalisation gelangt, errichteten die Beamten kurzerhand eine provisorische «Ölsperre» aus Blumenerde, die ein nahegelegenes Geschäft zur Verfügung stellte.