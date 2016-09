Neue Ausstellung im Bröhan-Museum: Selbermachen muss nicht politisch sein

Dass Selbermachen nichts mit Baumarkt-Charme zu tun hat (haben muss) beweist die neue Ausstellung "Do-It-Yourself-Design", die vom 30. September 2016 bis 29. Januar 2017 im Bröhan-Museum zu sehen ist.

Die Designentwürfe der DIY-Bewegung bedienen sich vielseitiger Strategien und verfolgen unterschiedliche Ziele. Zum einen versucht das Design über Do It Yourself, neue Wege der Gestaltung zu beschreiten. Zum anderen ist die DIY-Bewegung auch immer ein Seismograph für gesellschaftliche Veränderungen. Natürlich spielt ebenso die Lust am Experiment und spielerische Selbstermächtigung des Design-Konsumenten eine große Rolle.

Die museumstypische klassische Präsentationsweise von Designobjekten wird in der Schau im Bröhan-Museum von einem permanenten Workshopraum ergänzt. Jeden zweiten Sonntag-Nachmittag wird der Berliner Designer Johannes Kunz in der Ausstellung einen Maker-Sunday in seiner mobilen Werkstatt veranstalten. Darüber hinaus werden mehrfach Workshops zum Selbermachen und Selberentwerfen von Design angeboten. Das Do It Yourself wird tatsächlicher Bestandteil der Ausstellung sein und so entstanden eine Reihe der zeitgenössischen Do It Yourself-Objekte auch erst unmittelbar vor der Ausstellung – zum Teil von den Mitarbeitern des Museums selbst gebaut.