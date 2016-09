Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Berlin-Steglitz überfallen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bedrohte der Mann am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss in der Bismarckstraße drei Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und ließ sich die Tageseinnahmen aushändigen. Außerdem zwang er die Angestellten, ihre Mobiltelefone herauszugeben. Anschließend sperrte er die Mitarbeiter in ein Büro und flüchtete. Die Angestellten kamen mit dem Schrecken davon.